Как экономить деньги

99% ваших покупок привезены из китая и проданы вам чуть ли не с двойной наценкой .
Так почему бы самим не покупать товары которые вы покупаете в своей стране в тридорога напрямую из китая ?
Экономить можно на банальный вещах начиная от ручек , стирательны резинок и прочей канцелярии (если у вас маленький ребенок то на этих вещах за пару лет можно сэкономить огромные суммы) заканчивая телефонами и прочей техникой (Месяц назад купил себе телефон xiaomi redmi note 5a + чехол + пару защитных стекол и это мне обошлось всего в 2600 грн
, когда в моем городе этот телефон стоит 3000 грн без чехла и защитного стекла)
Купить товар из китая не так уж и сложно с помошью сайта
А с помошью специального сервиса
Пользуюсь этим способом экономии 4 месяца , уже сэконо́мил примерно 6500 грн