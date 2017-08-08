Как экономить деньги

Додано: Пон 02 кві, 2018 22:15

Не для кого не секрет что 99% товаров в мире производятся в китае.99% ваших покупок привезены из китая и проданы вам чуть ли не с двойной наценкой .Так почему бы самим не покупать товары которые вы покупаете в своей стране в тридорога напрямую из китая ?Экономить можно на банальный вещах начиная от ручек , стирательны резинок и прочей канцелярии (если у вас маленький ребенок то на этих вещах за пару лет можно сэкономить огромные суммы) заканчивая телефонами и прочей техникой (Месяц назад купил себе телефон xiaomi redmi note 5a + чехол + пару защитных стекол и это мне обошлось всего в 2600 грн, когда в моем городе этот телефон стоит 3000 грн без чехла и защитного стекла)Купить товар из китая не так уж и сложно с помошью сайтаА с помошью специального сервисаможно экономить еще больше )Пользуюсь этим способом экономии 4 месяца , уже сэконо́мил примерно 6500 грн