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Как экономить деньги

Как экономить деньги
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:15

Как экономить деньги

Не для кого не секрет что 99% товаров в мире производятся в китае.
99% ваших покупок привезены из китая и проданы вам чуть ли не с двойной наценкой .
Так почему бы самим не покупать товары которые вы покупаете в своей стране в тридорога напрямую из китая ?
Экономить можно на банальный вещах начиная от ручек , стирательны резинок и прочей канцелярии (если у вас маленький ребенок то на этих вещах за пару лет можно сэкономить огромные суммы) заканчивая телефонами и прочей техникой (Месяц назад купил себе телефон xiaomi redmi note 5a + чехол + пару защитных стекол и это мне обошлось всего в 2600 грн
, когда в моем городе этот телефон стоит 3000 грн без чехла и защитного стекла)
Купить товар из китая не так уж и сложно с помошью сайта https://ru.aliexpress.com
А с помошью специального сервиса http://ali.pub/2egony можно экономить еще больше )
Пользуюсь этим способом экономии 4 месяца , уже сэконо́мил примерно 6500 грн
vetla057
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