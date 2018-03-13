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КрАЗ випустив «дім на колесах» з приводом 4х4 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 04:10
Пропонуємо до обговорення:
Український завод КрАЗ на замовлення газовидобувників випустив автомобіль ФПВ-14224 - в форматі «дім на колесах»
Дивися повний текст КрАЗ випустив «дім на колесах» з приводом 4х4 (фото)
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