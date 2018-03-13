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КрАЗ випустив «дім на
колесах» з приводом 4х4 (фото)

КрАЗ випустив «дім на колесах» з приводом 4х4 (фото)
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 04:10

КрАЗ випустив «дім на колесах» з приводом 4х4 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Український завод КрАЗ на замовлення газовидобувників випустив автомобіль ФПВ-14224 - в форматі «дім на колесах»

Дивися повний текст КрАЗ випустив «дім на колесах» з приводом 4х4 (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 04:11

Это для освоения северных месторождений Газпрома. Для Ямала.
a_vit1955
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