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КрАЗ випустив «дім на
колесах» з приводом 4х4 (фото)

КрАЗ випустив «дім на колесах» з приводом 4х4 (фото)
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 04:10

КрАЗ випустив «дім на колесах» з приводом 4х4 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Український завод КрАЗ на замовлення газовидобувників випустив автомобіль ФПВ-14224 - в форматі «дім на колесах»

Дивися повний текст КрАЗ випустив «дім на колесах» з приводом 4х4 (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 04:11

Это для освоения северных месторождений Газпрома. Для Ямала.
a_vit1955
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:35

Если finance публикует такие новости, так потрудились бы цену указать.
zzzxxx
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:43

просто физически ощущается лай овчарок и окрики вохры
homyakovsn
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:20

Re: КрАЗ випустив «дім на колесах» з приводом 4х4 (фото)

Рыбалка на троих. Этот шедевр таки заслуживает защиты государства.
"Український автопром захистять від «занадто дешевих» іноземних конкурентів" https://news.finance.ua/ua/news/-/42375 ... onkurentiv
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:17

тонут мои глаза, стынут они в слезах
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:55

  a_vit1955 написав:Это для освоения северных месторождений Газпрома. Для Ямала.

Т.е. для наших заробитчан, осваивающих северные месторождения Газпрома.
warlamp
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Автомобили изготовлены по заказу Укргаздобычи и отправлены в адрес заказчика.

https://www.autocentre.ua/kommercheskie ... 51023.html
avax
 
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