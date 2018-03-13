КрАЗ випустив «дім на колесах» з приводом 4х4 (фото)

Додано: Вів 03 кві, 2018 22:43

Краз 5233 комплектуется двигателем ЯМЗ-238Д. Если этот ярославский двигатель на Краз завозить через Беларусь,то он становится Евро-5 ? )) На Краз который я видел в исполнении с надписями на кабине милиция и тентом, поставили кунг в результате получился ,,новый,, автомобиль?

"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"