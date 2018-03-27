Про це повідомив директор департаменту соціальної політики Київміськадміністрації Юрій Крикунов.
Дивися повний текст У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну одноразову матдопомогу пільговим категоріям до Великодня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 кві, 2018 06:26
У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну одноразову матдопомогу пільговим категоріям до Великодня.
Додано: Вів 03 кві, 2018 06:26
Интересно, евреи и мусульмане обидятся?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Зараз переглядають цей форум: sanystarkon, slavek і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|