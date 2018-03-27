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У КМДА повідомили, чи будуть
виплачувати традиційну...

У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 06:26

У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор департаменту соціальної політики Київміськадміністрації Юрій Крикунов.

Дивися повний текст У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну одноразову матдопомогу пільговим категоріям до Великодня.
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