Про це повідомив директор департаменту соціальної політики Київміськадміністрації Юрій Крикунов.
Дивися повний текст У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну одноразову матдопомогу пільговим категоріям до Великодня.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 06:26
У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну одноразову матдопомогу пільговим категоріям до Великодня.
Додано: Вів 03 кві, 2018 06:26
Интересно, евреи и мусульмане обидятся?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 03 кві, 2018 09:01
Вы заметку читали? Там написано,что КМДА банкрот
back in USSR
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:36
"жертвам політичних репресій та членам їхніх сімей" - під цю категорію попадають всі кияни?
Дотації повинні бути тільки малозабезпеченим і все.
Щоб знайти малозабезпечених потрібно економіку із тіні вивести.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:39
Т.е. если нет даже этих грошей на праздник,то это не банкроты, а Жлобы. Возможно и так
back in USSR
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