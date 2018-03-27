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У КМДА повідомили, чи будуть
виплачувати традиційну...

У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 06:26

У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор департаменту соціальної політики Київміськадміністрації Юрій Крикунов.

Дивися повний текст У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну одноразову матдопомогу пільговим категоріям до Великодня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 06:26

Интересно, евреи и мусульмане обидятся?
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:01

  AlifeSoft написав:Интересно, евреи и мусульмане обидятся?

Вы заметку читали? Там написано,что КМДА банкрот
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:47

  slavek написав: Вы заметку читали? Там написано,что КМДА банкрот

ложь
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:36

"жертвам політичних репресій та членам їхніх сімей" - під цю категорію попадають всі кияни?
Дотації повинні бути тільки малозабезпеченим і все.
Щоб знайти малозабезпечених потрібно економіку із тіні вивести.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:39

  locustsucol написав:
  slavek написав: Вы заметку читали? Там написано,что КМДА банкрот

ложь

Т.е. если нет даже этих грошей на праздник,то это не банкроты, а Жлобы. Возможно и так
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 02:09

  slavek написав:Т.е. если нет даже этих грошей на праздник,то это не банкроты, а Жлобы. Возможно и так


Ну вот, еврей обиделся... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 05:00

  slavek написав:Т.е. если нет даже этих грошей на праздник,то это не банкроты, а Жлобы. Возможно и так


  AlifeSoft написав:Ну вот, еврей обиделся... :mrgreen:


Если бы ты,украинец, внимательно прочел заметку, то увидел, что в ней полный интернационал - никому не дадут
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 05:23

  slavek написав: Если бы ты,украинец, внимательно прочел заметку, то увидел, что в ней полный интернационал - никому не дадут


Ну так шары не будет, но мне она не нужна, это ж вы спгашиваете: "а шапочка где?"
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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