У КМДА повідомили, чи будуть виплачувати традиційну...

Додано: Вів 03 кві, 2018 11:36

"жертвам політичних репресій та членам їхніх сімей" - під цю категорію попадають всі кияни?

Дотації повинні бути тільки малозабезпеченим і все.

Щоб знайти малозабезпечених потрібно економіку із тіні вивести.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.