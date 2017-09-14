RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки безкоштовних поїздок
на місяць мають пільговики

Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:02

Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пільговики на місяць мають 30 безкоштовних поїздок на різні види транспорту. Щоправда місцева влада може збільшувати їх кількість.

Дивися повний текст Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81176
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:03

Отмените льготы и проблема загруженности городского транспорта отпадет сама собой. Эти льготники уже в маршрутки нагло толпами лезут, про гостранспорт я вообще молчу.
p_a_l
 
Повідомлень: 976
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:15

А голосовать-то кто будет? ))
ignorabimus
 
Повідомлень: 609
З нами з: 11.09.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, slavek і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 243, 244, 245
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2448 114329
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 14:32
vladvlas
Скільки заробляють українці і де платять більше
R2 » Чет 29 бер, 2018 08:15
6 336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 23:59
DmitrijW
Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та...
R2 » Пон 26 бер, 2018 15:40
3 141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 18:43
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.