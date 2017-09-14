В Україні пільговики на місяць мають 30 безкоштовних поїздок на різні види транспорту. Щоправда місцева влада може збільшувати їх кількість.
Дивися повний текст Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 08:02
Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики
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Дивися повний текст Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики.
Додано: Вів 03 кві, 2018 08:03
Отмените льготы и проблема загруженности городского транспорта отпадет сама собой. Эти льготники уже в маршрутки нагло толпами лезут, про гостранспорт я вообще молчу.
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