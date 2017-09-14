В Україні пільговики на місяць мають 30 безкоштовних поїздок на різні види транспорту. Щоправда місцева влада може збільшувати їх кількість.
Дивися повний текст Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 08:02
Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики.
Додано: Вів 03 кві, 2018 08:03
Отмените льготы и проблема загруженности городского транспорта отпадет сама собой. Эти льготники уже в маршрутки нагло толпами лезут, про гостранспорт я вообще молчу.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:47
А под 30 считается и туда и обратно, т е билетов сколько - 60 или 30.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:49
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:59
Re: Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:44
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:13
Re: Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:26
Re: Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики
Добрая половина льгот закреплена на государственном уровне, потому там может не быть разве что дополнительных местных льгот. Даже в депрессивных райцентрах даже в маршрутках льготы есть, не говоря уже о трамваях и троллейбусах
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:38
Наверное не в курсе? Как говорил Паниковский: Вы поезжайте и посмотрите... . В этих городках не то что трамвая и троллейбуса нет, с муниципальными автобусами проблема. В местных бюджетах нет средств на оплату частникам перевозки льготного контингента. Не сравнивайте с Киевом. У меня на родине лет 15 уже нет никаких льгот на проезд, город с населением около 70 тыс.
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