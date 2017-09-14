RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки безкоштовних поїздок
на місяць мають пільговики

Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:02

Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пільговики на місяць мають 30 безкоштовних поїздок на різні види транспорту. Щоправда місцева влада може збільшувати їх кількість.

Дивися повний текст Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81185
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:03

Отмените льготы и проблема загруженности городского транспорта отпадет сама собой. Эти льготники уже в маршрутки нагло толпами лезут, про гостранспорт я вообще молчу.
p_a_l
 
Повідомлень: 976
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:15

А голосовать-то кто будет? ))
ignorabimus
 
Повідомлень: 609
З нами з: 11.09.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:47

А под 30 считается и туда и обратно, т е билетов сколько - 60 или 30.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13893
З нами з: 04.05.10
Подякував: 574 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:49

  ignorabimus написав:А голосовать-то кто будет? ))

Те, кто не хотят обустраивать свою жизнь, обычно на выборы не ходят. И их голоса ни к чему хорошоме не приводят, потому что их голоса тянутся только на популизме, ибо они тупы и ленивы.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 520
З нами з: 27.08.15
Подякував: 210 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:59

Re: Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики

  locustsucol написав:ибо они тупы и ленивы.

То есть все пенсы школота и студенты, инвалиды - тупы и ленивы? М да некоторая категория населения без льгот тоже поражает своим "умом и сообразительностью")).
Джон
 
Повідомлень: 244
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:44

  ignorabimus написав:А голосовать-то кто будет? ))

А будут ли выборы? И будет ли выбор?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 27.02.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:13

Re: Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики

  p_a_l написав:Отмените льготы


Во многих провинциальных городах льгот на проезд уже давно нет.
Вообще, любые льготы это зло. Их быть не должно.
Кузя
 
Повідомлень: 181
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:26

Re: Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики

  Кузя написав:Во многих провинциальных городах льгот на проезд уже давно нет.

Добрая половина льгот закреплена на государственном уровне, потому там может не быть разве что дополнительных местных льгот. Даже в депрессивных райцентрах даже в маршрутках льготы есть, не говоря уже о трамваях и троллейбусах
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20139
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4460 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:38

  Faceless написав:
  Кузя написав:Во многих провинциальных городах льгот на проезд уже давно нет.

Добрая половина льгот закреплена на государственном уровне, потому там может не быть разве что дополнительных местных льгот. Даже в депрессивных райцентрах даже в маршрутках льготы есть, не говоря уже о трамваях и троллейбусах


Наверное не в курсе? Как говорил Паниковский: Вы поезжайте и посмотрите... :). В этих городках не то что трамвая и троллейбуса нет, с муниципальными автобусами проблема. В местных бюджетах нет средств на оплату частникам перевозки льготного контингента. Не сравнивайте с Киевом. У меня на родине лет 15 уже нет никаких льгот на проезд, город с населением около 70 тыс.
Кузя
 
Повідомлень: 181
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: locustsucol, phantom_systems, Кузя і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 243, 244, 245
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2448 114336
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 14:32
vladvlas
Скільки заробляють українці і де платять більше
R2 » Чет 29 бер, 2018 08:15
6 337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 23:59
DmitrijW
Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та...
R2 » Пон 26 бер, 2018 15:40
3 141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 18:43
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.