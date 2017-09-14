Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики
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Кузя написав:Наверное не в курсе? Как говорил Паниковский: Вы поезжайте и посмотрите... . В этих городках не то что трамвая и троллейбуса нет, с муниципальными автобусами проблема. В местных бюджетах нет средств на оплату частникам перевозки льготного контингента. Не сравнивайте с Киевом. У меня на родине лет 15 уже нет никаких льгот на проезд, город с населением около 70 тыс.
Я не с Киевом сравниваю, вообще-то. Я писал - даже в депрессивных райцентрах и там льготы есть даже в маршрутках. Хотя это конечно не означает что в еще более мелких городках нет ничего, хотя юридически где угодно даже частные перевозчики обязаны иметь хотя бы 1 льготное место.
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Кузя написав:Наверное не в курсе? Как говорил Паниковский: Вы поезжайте и посмотрите... . В этих городках не то что трамвая и троллейбуса нет, с муниципальными автобусами проблема. В местных бюджетах нет средств на оплату частникам перевозки льготного контингента. Не сравнивайте с Киевом. У меня на родине лет 15 уже нет никаких льгот на проезд, город с населением около 70 тыс.
Я не с Киевом сравниваю, вообще-то. Я писал - даже в депрессивных райцентрах и там льготы есть даже в маршрутках. Хотя это конечно не означает что в еще более мелких городках нет ничего, хотя юридически где угодно даже частные перевозчики обязаны иметь хотя бы 1 льготное место.
Ну-ну. Святой кто верит. Сначала пенсионеры платили 50%, затем 75%, потом льготный проезд упразднили вообще.
Те, кто не хотят обустраивать свою жизнь, обычно на выборы не ходят. И их голоса ни к чему хорошоме не приводят, потому что их голоса тянутся только на популизме, ибо они тупы и ленивы.
У Вас искревленное видение. Довольно большой процент тех, кто не голосует - обыкновенные реалисты и понимают бесполезность своих колосов на фоне количества идейных или "гречневых" пенсионеров, загоняемых табунами бюджетников и вбросов пачек (именно так же как и в России в прошлом месяце). Ну и к тому же выбор без выбора, когда в как в анекдоте о публичном домепро женщин и кровати, вот только у нас как раз просто перставляют кровати.