RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки безкоштовних поїздок
на місяць мають пільговики

Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:41

Re: Скільки безкоштовних поїздок на місяць мають пільговики

  Кузя написав:Наверное не в курсе? Как говорил Паниковский: Вы поезжайте и посмотрите... . В этих городках не то что трамвая и троллейбуса нет, с муниципальными автобусами проблема. В местных бюджетах нет средств на оплату частникам перевозки льготного контингента. Не сравнивайте с Киевом. У меня на родине лет 15 уже нет никаких льгот на проезд, город с населением около 70 тыс.

Я не с Киевом сравниваю, вообще-то. Я писал - даже в депрессивных райцентрах и там льготы есть даже в маршрутках. Хотя это конечно не означает что в еще более мелких городках нет ничего, хотя юридически где угодно даже частные перевозчики обязаны иметь хотя бы 1 льготное место.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20143
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4460 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:54

  Faceless написав:
  Кузя написав:Наверное не в курсе? Как говорил Паниковский: Вы поезжайте и посмотрите... . В этих городках не то что трамвая и троллейбуса нет, с муниципальными автобусами проблема. В местных бюджетах нет средств на оплату частникам перевозки льготного контингента. Не сравнивайте с Киевом. У меня на родине лет 15 уже нет никаких льгот на проезд, город с населением около 70 тыс.

Я не с Киевом сравниваю, вообще-то. Я писал - даже в депрессивных райцентрах и там льготы есть даже в маршрутках. Хотя это конечно не означает что в еще более мелких городках нет ничего, хотя юридически где угодно даже частные перевозчики обязаны иметь хотя бы 1 льготное место.


Ну-ну. Святой кто верит. Сначала пенсионеры платили 50%, затем 75%, потом льготный проезд упразднили вообще.
Кузя
 
Повідомлень: 183
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:51

  Vitl написав:А под 30 считается и туда и обратно, т е билетов сколько - 60 или 30.


30. Проезд - поездка на общественном транспорте; некоторый участок дороги по которому ездит транспорт; особый шаг, ход лошади. :)
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 554
З нами з: 13.03.15
Подякував: 79 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:57

Может в электричках будем ездить не как селедки.За 20 минут выходишь весь мокрый. Один работающий платит за 5 пенсионеров. Какая поездка такая и оплата
-=US=-
 
Повідомлень: 73
З нами з: 05.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:11

  locustsucol написав:
  ignorabimus написав:А голосовать-то кто будет? ))

Те, кто не хотят обустраивать свою жизнь, обычно на выборы не ходят. И их голоса ни к чему хорошоме не приводят, потому что их голоса тянутся только на популизме, ибо они тупы и ленивы.


У Вас искревленное видение. Довольно большой процент тех, кто не голосует - обыкновенные реалисты и понимают бесполезность своих колосов на фоне количества идейных или "гречневых" пенсионеров, загоняемых табунами бюджетников и вбросов пачек (именно так же как и в России в прошлом месяце). Ну и к тому же выбор без выбора, когда в как в анекдоте о публичном домепро женщин и кровати, вот только у нас как раз просто перставляют кровати.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2060
З нами з: 03.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: locustsucol, slavek і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 243, 244, 245
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2448 114341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 14:32
vladvlas
Скільки заробляють українці і де платять більше
R2 » Чет 29 бер, 2018 08:15
6 337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 23:59
DmitrijW
Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та...
R2 » Пон 26 бер, 2018 15:40
3 141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 18:43
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (129)
03.04.2018 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.