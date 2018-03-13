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В уряді хочуть ввести аліменти
на утримання літніх батьків

В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:04

В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:04

Да проверьте его у психиатра ... и остальных тоже, в частности Омеляна с Hyperloopом ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:13

Что только не придумает Рева, лишь бы пенсию не платить.
Эпоха 30% безпенсионных приближается!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:15

Здесь есть злой умысел правительства. Если дети будут содержать пожилых родителей, то у государства будет меньше расходов. Можно будет не повышать пенсии, или вообще их не платить. Зачем? Ведь дети содержат.
Подобную фишку провернули с алиментами. И совсем не из заботы о детях, а с единственной целью - вывести доходы из тени.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:37

Це тільки в нас люди з серйозними психічними хворобами в міністрах.Тому маємо те, що маємо.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:37

Козлы пенсия должна быть достойная
fortuzj
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:05

У этих у*** зарплаты выше 100000 они могут своим родителям вообще недавать пенсии просто мрази
vitalievicaleksandr
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:09

А в конституции больше ничего не написано, кроме того, что прочитал рева ? например про бесплатную медицину, образование, права и свободы граждан ?
lwa
 
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