Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 09:04
В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків.
Додано: Вів 03 кві, 2018 09:04
Да проверьте его у психиатра ... и остальных тоже, в частности Омеляна с Hyperloopом
Додано: Вів 03 кві, 2018 09:13
Что только не придумает Рева, лишь бы пенсию не платить.
Эпоха 30% безпенсионных приближается!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 03 кві, 2018 09:15
Здесь есть злой умысел правительства. Если дети будут содержать пожилых родителей, то у государства будет меньше расходов. Можно будет не повышать пенсии, или вообще их не платить. Зачем? Ведь дети содержат.
Подобную фишку провернули с алиментами. И совсем не из заботы о детях, а с единственной целью - вывести доходы из тени.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 03 кві, 2018 09:37
Це тільки в нас люди з серйозними психічними хворобами в міністрах.Тому маємо те, що маємо.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:05
У этих у*** зарплаты выше 100000 они могут своим родителям вообще недавать пенсии просто мрази
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:09
А в конституции больше ничего не написано, кроме того, что прочитал рева ? например про бесплатную медицину, образование, права и свободы граждан ?
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