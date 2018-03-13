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В уряді хочуть ввести аліменти
на утримання літніх батьків

В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:59

  lwa написав:А в конституции больше ничего не написано, кроме того, что прочитал рева ? например про бесплатную медицину, образование, права и свободы граждан ?

Партия тимошенки не дала голоса на изменения в конституцию при голосовании законов о медицинской реформе - убрать бесплатность, которой нет и не было. Бесплатная медицина либо фейк, либо калечит а не лечит, доказано цивилизацией.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:18

Это паталогия.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:34

Реве не страшно жить в таком государстве? Судя по всему, верхушка и не собирается здесь жить
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:55

  Moimir написав:Реве не страшно жить в таком государстве? Судя по всему, верхушка и не собирается здесь жить


Они здесь живут и будут жить но в другом измерении.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:01

Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк

Я вот только не пойму, кто именно и к кому будет подавать на алименты. Родители на детей? Обязательство детей содержать нетрудоспособных родителей по Конституции есть, но каким боком тут алименты и к кому?
И интересно, аналоги этому в мире есть?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:03

Кожна людина мусить дбати за своїх дітей, якшо в неї є трохи розуму то подбати за майбутню пенсію, а вже батькам вона нічого не винна, тому опіка батьками має бути виключно особистий вибір кожного. Це якшо слідкувати здоровому глузду, якого в міністра не видно.
sabretus2016
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:24

  Faceless написав:Я вот только не пойму, кто именно и к кому будет подавать на алименты. Родители на детей? Обязательство детей содержать нетрудоспособных родителей по Конституции есть, но каким боком тут алименты и к кому?
И интересно, аналоги этому в мире есть?


Нетрудоспособный родитель может подать на алименты от своих детей. http://domprestarelyh.com.ua/stati/5-ni ... -v-ukraine

Что в этом удивительного?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:31

Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк

  sabretus2016 написав:Кожна людина мусить дбати за своїх дітей, якшо в неї є трохи розуму то подбати за майбутню пенсію, а вже батькам вона нічого не винна, тому опіка батьками має бути виключно особистий вибір кожного. Це якшо слідкувати здоровому глузду, якого в міністра не видно.

І де у вас тут заховався здоровий глузд? Діти нічим не зобов"язані перед батьками? Я вже не кажу про те, що цей обов"язок прямо закріпений в Конституції
  Кузя написав:Нетрудоспособный родитель может подать на алименты от своих детей. http://domprestarelyh.com.ua/stati/5-ni ... -v-ukraine

Что в этом удивительного?

Непонятно что собираются вводить, если уже и так все введено
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:36

Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк

А если я и так содержу?!!
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:42

  Juna написав:А если я и так содержу?!!


Это и есть забота о родителях. Наверное и алименты на содержание от вас никто не требует?
Кузя
 
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