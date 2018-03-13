В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків

Партия тимошенки не дала голоса на изменения в конституцию при голосовании законов о медицинской реформе - убрать бесплатность, которой нет и не было. Бесплатная медицина либо фейк, либо калечит а не лечит, доказано цивилизацией.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:59
Партия тимошенки не дала голоса на изменения в конституцию при голосовании законов о медицинской реформе - убрать бесплатность, которой нет и не было. Бесплатная медицина либо фейк, либо калечит а не лечит, доказано цивилизацией.
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:34
Реве не страшно жить в таком государстве? Судя по всему, верхушка и не собирается здесь жить
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:55
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:01
Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк
Я вот только не пойму, кто именно и к кому будет подавать на алименты. Родители на детей? Обязательство детей содержать нетрудоспособных родителей по Конституции есть, но каким боком тут алименты и к кому?
И интересно, аналоги этому в мире есть?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:03
Кожна людина мусить дбати за своїх дітей, якшо в неї є трохи розуму то подбати за майбутню пенсію, а вже батькам вона нічого не винна, тому опіка батьками має бути виключно особистий вибір кожного. Це якшо слідкувати здоровому глузду, якого в міністра не видно.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:24
Нетрудоспособный родитель может подать на алименты от своих детей.
Что в этом удивительного?
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:31
Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк
І де у вас тут заховався здоровий глузд? Діти нічим не зобов"язані перед батьками? Я вже не кажу про те, що цей обов"язок прямо закріпений в Конституції
Непонятно что собираются вводить, если уже и так все введено
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:36
Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк
А если я и так содержу?!!
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:42
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