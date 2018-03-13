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В уряді хочуть ввести аліменти
на утримання літніх батьків

В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:51

  Faceless написав:Я вот только не пойму, кто именно и к кому будет подавать на алименты. Родители на детей? Обязательство детей содержать нетрудоспособных родителей по Конституции есть, но каким боком тут алименты и к кому?
И интересно, аналоги этому в мире есть?

  Кузя написав:Нетрудоспособный родитель может подать на алименты от своих детей. http://domprestarelyh.com.ua/stati/5-ni ... -v-ukraine

Что в этом удивительного?

  Faceless написав:Непонятно что собираются вводить, если уже и так все введено


Не стоит передергивать. :D Вопрос звучал не о том что вводить, а о том кто и к кому подает на алименты?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:06

Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк

Тут варто підійти з тієї сторони, що є чимало людей, які маючи непрацездатних батьків ні копійки не платять в пенсійний фонд. При чому часто маючи непогані різного роду доходи. Тому або прив'язувати розмір пенсії частково до сплати дітьми в ПФУ, щоб батьки знали чому пенсія така, або щось по типу податку на дармоїдство. Щодо виплат на дітей аналогічно пропорційно до внесків батьків, або пільги по податкам, без такого мізерного ліміту, як є зараз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:11

Андрій Рева переконаний, що діти повинні платити аліменти на утримання літніх батьків
Для меня каждый день новые открытия! Иностранцам необходимо продавать очень дорогие билеты за право пожить у нас как простой гражданин. Даже их психологи не смогут так настроить иностранцев и показать что их жизнь прекрасна! Кто в Украине за туризм отвечает? Дарю идею. Это дешевле чем идея Hyperloop . А теперь по теме. Есть закон и мораль. Не все возможно, да и иногда в этом нет необходимости регулировать законом. Родители воспитывают и растят детей, дети досматривают родителей. Алименты становятся трендом. Алименты на детей еще понятно (один супруг платит другому на обеспечение ребенка). По алиментам, видимо один из детей другому или дети - государству за досмотр/обеспечение родителей? Сам механизм неясен. И как дальше может быть? Выкинул родителей на улицу и платишь процент с белой зп? Если сын ур_о_д или не зная как его назвать, то каким законом можно заставить быть нормальным , любить и досмотреть отца и мать? Как будет дело с детьми которые сидят на шее у родителей? Как вообще можно решить с алиментами если человек - бы_д_ло, хам, - заплати налог и станешь другим?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:18

Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк

Це надзвичайно слизька тема ... Якщо діти виростають - і далі якби процес видно - то з батьками невідомо . А як щодо тих батьків , яких вже ! змушують платити аліменти на дітей ? Потім вони можуть познущатися з цих дітей ? А чи взагалі - не були , не бачили , не приймали участі і не платили ніяких аліментів - а потім раптом знайшли дитиночку-кровиночку ? І будуть невідомо за що смоктати кров ? А ті , що відмовилися взагалі ще при народженні ? І т.д. А прийомні діти , а всиновлені ? Це Рева щось ляпнув дурницю взагалі не думаючи ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:58

Откуда такие идеи у этого чиновника ? почему он никогда не скажет что пенсия должна быть хорошая у людей ? и почему о таких бредовых идеях не говорили ранее , наверно умнее были правители чем эти ?
makishin60
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:06

Действия на опережение от нашего недогосударства в свете 12 часового рабочего дня, когда дети не будут уверены кто же их родители
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:22

Спокойно пацаны, они готовят нас к тому что-бы мы платили пенсии своим родителям вместо держави.
дикий
 
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