В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків

Додано: Вів 03 кві, 2018 13:06

Тут варто підійти з тієї сторони, що є чимало людей, які маючи непрацездатних батьків ні копійки не платять в пенсійний фонд. При чому часто маючи непогані різного роду доходи. Тому або прив'язувати розмір пенсії частково до сплати дітьми в ПФУ, щоб батьки знали чому пенсія така, або щось по типу податку на дармоїдство. Щодо виплат на дітей аналогічно пропорційно до внесків батьків, або пільги по податкам, без такого мізерного ліміту, як є зараз.

Не так добре з грошима, як погано без них.