В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків

Додано: Вів 03 кві, 2018 13:11

Андрій Рева переконаний, що діти повинні платити аліменти на утримання літніх батьків

Для меня каждый день новые открытия! Иностранцам необходимо продавать очень дорогие билеты за право пожить у нас как простой гражданин. Даже их психологи не смогут так настроить иностранцев и показать что их жизнь прекрасна! Кто в Украине за туризм отвечает? Дарю идею. Это дешевле чем идея Hyperloop . А теперь по теме. Есть закон и мораль. Не все возможно, да и иногда в этом нет необходимости регулировать законом. Родители воспитывают и растят детей, дети досматривают родителей. Алименты становятся трендом. Алименты на детей еще понятно (один супруг платит другому на обеспечение ребенка). По алиментам, видимо один из детей другому или дети - государству за досмотр/обеспечение родителей? Сам механизм неясен. И как дальше может быть? Выкинул родителей на улицу и платишь процент с белой зп? Если сын ур_о_д или не зная как его назвать, то каким законом можно заставить быть нормальным , любить и досмотреть отца и мать? Как будет дело с детьми которые сидят на шее у родителей? Как вообще можно решить с алиментами если человек - бы_д_ло, хам, - заплати налог и станешь другим?