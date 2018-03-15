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В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:38
дикий написав:
Спокойно пацаны, они готовят нас к тому что-бы мы платили пенсии своим родителям вместо держави.
Точно!!!
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:01
Faceless написав: sabretus2016 написав:
Кожна людина мусить дбати за своїх дітей, якшо в неї є трохи розуму то подбати за майбутню пенсію, а вже батькам вона нічого не винна, тому опіка батьками має бути виключно особистий вибір кожного. Це якшо слідкувати здоровому глузду, якого в міністра не видно.
І де у вас тут заховався здоровий глузд? Діти нічим не зобов"язані перед батьками? Я вже не кажу про те, що цей обов"язок прямо закріпений в Конституції
Непонятно что собираются вводить, если уже и так все введено
Я так понимаю что проталкивается мысль, что государство сможет подавать в суд на взрослых детей для выплаты алиментов пожилым родителям которым не хватает на жизнь.
Если это так - то похоже реально готовят подмену выплаты пенсий выплатами алиментов от детей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:17
Естественно, государство заботится уже сейчас и ещё больше будет заботится о малоимущих в будущем.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:25
ruvex
а вот подобным чиновникам не должен ни на грамм.
Ну Вы жадный. Я 9 грамм не пожалел бы
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Molchyn
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:41
Molchyn написав:ruvex
а вот подобным чиновникам не должен ни на грамм.
Ну Вы жадный. Я 9 грамм не пожалел бы
Только безотходная утилизация.
Black Jack - White Business
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ruvex
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