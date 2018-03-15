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В уряді хочуть ввести аліменти
на утримання літніх батьків

В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:38

  дикий написав:Спокойно пацаны, они готовят нас к тому что-бы мы платили пенсии своим родителям вместо держави.

Точно!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:01

  Faceless написав:
  sabretus2016 написав:Кожна людина мусить дбати за своїх дітей, якшо в неї є трохи розуму то подбати за майбутню пенсію, а вже батькам вона нічого не винна, тому опіка батьками має бути виключно особистий вибір кожного. Це якшо слідкувати здоровому глузду, якого в міністра не видно.

І де у вас тут заховався здоровий глузд? Діти нічим не зобов"язані перед батьками? Я вже не кажу про те, що цей обов"язок прямо закріпений в Конституції
  Кузя написав:Нетрудоспособный родитель может подать на алименты от своих детей. http://domprestarelyh.com.ua/stati/5-ni ... -v-ukraine

Что в этом удивительного?

Непонятно что собираются вводить, если уже и так все введено


Я так понимаю что проталкивается мысль, что государство сможет подавать в суд на взрослых детей для выплаты алиментов пожилым родителям которым не хватает на жизнь.

Если это так - то похоже реально готовят подмену выплаты пенсий выплатами алиментов от детей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:17

Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк

Естественно, государство заботится уже сейчас и ещё больше будет заботится о малоимущих в будущем.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:25

ruvex
а вот подобным чиновникам не должен ни на грамм.
Ну Вы жадный. Я 9 грамм не пожалел бы :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:41

  Molchyn написав:ruvex
а вот подобным чиновникам не должен ни на грамм.
Ну Вы жадный. Я 9 грамм не пожалел бы :D

Только безотходная утилизация. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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