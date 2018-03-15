В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків

Точно!!!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:38
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:01
Я так понимаю что проталкивается мысль, что государство сможет подавать в суд на взрослых детей для выплаты алиментов пожилым родителям которым не хватает на жизнь.
Если это так - то похоже реально готовят подмену выплаты пенсий выплатами алиментов от детей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:17
Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк
Естественно, государство заботится уже сейчас и ещё больше будет заботится о малоимущих в будущем.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:25
ruvex
Ну Вы жадный. Я 9 грамм не пожалел бы
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:41
Только безотходная утилизация.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:40
Субсидії повинні оплачувати багаті (хто багатий вирішує комісія).
Якщо велика житлова площа то ти повинен поселити в себе безхатька.
Якщо в тебе 2 машини, одну віддай партії комуністів, ой БПП.
Якщо багато грошей в банку ... а це вже наполовину виконано.
За це стояв майдан.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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