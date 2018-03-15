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В уряді хочуть ввести аліменти
на утримання літніх батьків

В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:40

Субсидії повинні оплачувати багаті (хто багатий вирішує комісія).
Якщо велика житлова площа то ти повинен поселити в себе безхатька.
Якщо в тебе 2 машини, одну віддай партії комуністів, ой БПП.
Якщо багато грошей в банку ... а це вже наполовину виконано.
За це стояв майдан.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:34

Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк

Замість податків та пенісфонду? Категорично за! Роль держави м.б. мінімальна у всьому...
  cannabis_ua написав:Субсидії повинні оплачувати багаті (хто багатий вирішує комісія).
Якщо велика житлова площа то ти повинен поселити в себе безхатька.
Якщо в тебе 2 машини, одну віддай партії комуністів, ой БПП.
Якщо багато грошей в банку ... а це вже наполовину виконано.

Ух ти, кісо абідєлось :)))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:46

Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк

  chipmunk написав:Замість податків та пенісфонду? Категорично за! Роль держави м.б. мінімальна у всьому...


Ну да, еще чего не хватало. Чтоб у них бюджет стал меньше из которого удобно воровать? НИКОГДА
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:53

  chipmunk написав:Замість податків та пенісфонду? Категорично за! Роль держави м.б. мінімальна у всьому...


Налоги не отменят, просто если чиновнику соцслужбы покажется, что вашим родителям не хватает на жизнь пенсии, то вас заставят платить ещё и алименты.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:57

Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк

Shram написав:
  Faceless написав:
  sabretus2016 написав:Кожна людина мусить дбати за своїх дітей, якшо в неї є трохи розуму то подбати за майбутню пенсію, а вже батькам вона нічого не винна, тому опіка батьками має бути виключно особистий вибір кожного. Це якшо слідкувати здоровому глузду, якого в міністра не видно.

І де у вас тут заховався здоровий глузд? Діти нічим не зобов"язані перед батьками? Я вже не кажу про те, що цей обов"язок прямо закріпений в Конституції
  Кузя написав:Нетрудоспособный родитель может подать на алименты от своих детей. http://domprestarelyh.com.ua/stati/5-ni ... -v-ukraine

Что в этом удивительного?

Непонятно что собираются вводить, если уже и так все введено


Я так понимаю что проталкивается мысль, что государство сможет подавать в суд на взрослых детей для выплаты алиментов пожилым родителям которым не хватает на жизнь.

Если это так - то похоже реально готовят подмену выплаты пенсий выплатами алиментов от детей.


В суд подавать могут сами родители, но не государство. Если они дееспособные, то сами представляют свои интересы, государство не может это делать за них.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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