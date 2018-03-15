В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків

Додано: Вів 03 кві, 2018 16:40

Субсидії повинні оплачувати багаті (хто багатий вирішує комісія).

Якщо велика житлова площа то ти повинен поселити в себе безхатька.

Якщо в тебе 2 машини, одну віддай партії комуністів, ой БПП.

Якщо багато грошей в банку ... а це вже наполовину виконано.

За це стояв майдан.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.