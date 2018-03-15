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В уряді хочуть ввести аліменти
на утримання літніх батьків

В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:17

Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк

  rjkz написав:О том что ПФУ уверенно идет ко дну - это понятно любому, кто хоть немного знает его изнутри или просто понимает источники его наполнения и объемы его бюджета. И мыслительные исп...упражнения господина министра из разряда - чего-бы еще придумать, чтобы оттянуть неизбежное?

ПФУ тут вообще ни при чем.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:11

  Кузя написав:Интересно, свои дети есть?
Откуда такие заявки: мне всё - "родители обязаны вырастить, воспитать и дать образование своим детям на максимально возможном для каждого уровне", а я никому ничем не обязан - "то какие могут быть моральные обязательства у ребенка"?

У меня, например, есть. И я поставил "Спасибо" тому сообщению.
Когда Вы заводите детей - это Ваше сознательное решение. Отсюда и обязательства родителей перед ребенком. Ребенок же не имеет выбора рождаться ему или нет, за него принимают решение. Отсюда изначально перед родителями у ребенка нет никаких обязательств. В дальнейшем, если родители правильно воспитывают и вкладывают душу в развитие своего ребенка - ребенок сам захочет принимать участие и в старости своих родителей.
Что не понятного?
Imp
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