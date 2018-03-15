В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків

ПФУ тут вообще ни при чем.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 08:17
Re: В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьк
ПФУ тут вообще ни при чем.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 09:11
У меня, например, есть. И я поставил "Спасибо" тому сообщению.
Когда Вы заводите детей - это Ваше сознательное решение. Отсюда и обязательства родителей перед ребенком. Ребенок же не имеет выбора рождаться ему или нет, за него принимают решение. Отсюда изначально перед родителями у ребенка нет никаких обязательств. В дальнейшем, если родители правильно воспитывают и вкладывают душу в развитие своего ребенка - ребенок сам захочет принимать участие и в старости своих родителей.
Что не понятного?
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:08
Да все как раз понятно, дети должны заботиться о родителях, поскольку государство не хочет заботиться о пенсионерах. А родители должны заботиться о детятх, что правильно, но государство у нас не сильно заботиться о детях. Вопрос нах такое государство?
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