В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків

rjkz написав:

Faceless написав: Я вот только не пойму, кто именно и к кому будет подавать на алименты. Родители на детей? Обязательство детей содержать нетрудоспособных родителей по Конституции есть, но каким боком тут алименты и к кому?

И интересно, аналоги этому в мире есть? Я вот только не пойму, кто именно и к кому будет подавать на алименты. Родители на детей? Обязательство детей содержать нетрудоспособных родителей по Конституции есть, но каким боком тут алименты и к кому?И интересно, аналоги этому в мире есть?

Если говорить о морально-этической стороне вопроса, то по-моему так - родители обязаны вырастить, воспитать и дать образование своим детям на максимально возможном для каждого уровне. Дети не просили их рожать - решение привести их в этот мир было принято родителями. Дальнейший жизненный путь ребенка зависит во многом от того, каким его вырастили родители. Содержание-же пожилых родителей в случае необходимости, например, если государство кидает людей на пенсию - это результат сочетания возможностей и привязанности детей к пожилым родителям и того, что в ребенка заложили родители в плане моральных ценностей. Если родитель исполнив свою биологическую функцию, просто проживал рядом с растущим ребенком, если не сделал всего возможного, для того, чтобы его ребенок жил и был лучше чем он, то какие могут быть моральные обязательства у ребенка? У которого тоже могут уже быть свои дети и свои обязательства перед ними - это уже о возможностях.О том что ПФУ уверенно идет ко дну - это понятно любому, кто хоть немного знает его изнутри или просто понимает источники его наполнения и объемы его бюджета. И мыслительные исп...упражнения господина министра из разряда - чего-бы еще придумать, чтобы оттянуть неизбежное?