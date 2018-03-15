В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
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rjkz написав:О том что ПФУ уверенно идет ко дну - это понятно любому, кто хоть немного знает его изнутри или просто понимает источники его наполнения и объемы его бюджета. И мыслительные исп...упражнения господина министра из разряда - чего-бы еще придумать, чтобы оттянуть неизбежное?
ПФУ тут вообще ни при чем.
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Кузя написав:Интересно, свои дети есть? Откуда такие заявки: мне всё - "родители обязаны вырастить, воспитать и дать образование своим детям на максимально возможном для каждого уровне", а я никому ничем не обязан - "то какие могут быть моральные обязательства у ребенка"?
У меня, например, есть. И я поставил "Спасибо" тому сообщению. Когда Вы заводите детей - это Ваше сознательное решение. Отсюда и обязательства родителей перед ребенком. Ребенок же не имеет выбора рождаться ему или нет, за него принимают решение. Отсюда изначально перед родителями у ребенка нет никаких обязательств. В дальнейшем, если родители правильно воспитывают и вкладывают душу в развитие своего ребенка - ребенок сам захочет принимать участие и в старости своих родителей. Что не понятного?
Да все как раз понятно, дети должны заботиться о родителях, поскольку государство не хочет заботиться о пенсионерах. А родители должны заботиться о детятх, что правильно, но государство у нас не сильно заботиться о детях. Вопрос нах такое государство?
Faceless написав:Я вот только не пойму, кто именно и к кому будет подавать на алименты. Родители на детей? Обязательство детей содержать нетрудоспособных родителей по Конституции есть, но каким боком тут алименты и к кому? И интересно, аналоги этому в мире есть?
Если говорить о морально-этической стороне вопроса, то по-моему так - родители обязаны вырастить, воспитать и дать образование своим детям на максимально возможном для каждого уровне. Дети не просили их рожать - решение привести их в этот мир было принято родителями. Дальнейший жизненный путь ребенка зависит во многом от того, каким его вырастили родители. Содержание-же пожилых родителей в случае необходимости, например, если государство кидает людей на пенсию - это результат сочетания возможностей и привязанности детей к пожилым родителям и того, что в ребенка заложили родители в плане моральных ценностей. Если родитель исполнив свою биологическую функцию, просто проживал рядом с растущим ребенком, если не сделал всего возможного, для того, чтобы его ребенок жил и был лучше чем он, то какие могут быть моральные обязательства у ребенка? У которого тоже могут уже быть свои дети и свои обязательства перед ними - это уже о возможностях. О том что ПФУ уверенно идет ко дну - это понятно любому, кто хоть немного знает его изнутри или просто понимает источники его наполнения и объемы его бюджета. И мыслительные исп...упражнения господина министра из разряда - чего-бы еще придумать, чтобы оттянуть неизбежное?
Интересно, свои дети есть? Откуда такие заявки: мне всё - "родители обязаны вырастить, воспитать и дать образование своим детям на максимально возможном для каждого уровне", а я никому ничем не обязан - "то какие могут быть моральные обязательства у ребенка"?
Есть, а что? Я как-бы написал варианты "если..." и "если..." или что-то непонятно написал?
rjkz написав:О том что ПФУ уверенно идет ко дну - это понятно любому, кто хоть немного знает его изнутри или просто понимает источники его наполнения и объемы его бюджета. И мыслительные исп...упражнения господина министра из разряда - чего-бы еще придумать, чтобы оттянуть неизбежное?
ПФУ тут вообще ни при чем.
Интересное дело, если ПФУ не имеет отношения к профильному министру, то нафига он нужен?
rjkz написав:О том что ПФУ уверенно идет ко дну - это понятно любому, кто хоть немного знает его изнутри или просто понимает источники его наполнения и объемы его бюджета. И мыслительные исп...упражнения господина министра из разряда - чего-бы еще придумать, чтобы оттянуть неизбежное?
ПФУ тут вообще ни при чем.
Интересное дело, если ПФУ не имеет отношения к профильному министру, то нафига он нужен?
Да при чем тут министр. Я о теме обсуждения. При чем тут ПФУ к алиментам
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
“Я считаю, что в случае детей к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность – нужно законодательно ввести серьезную ответственность – они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих неполнолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях”, – сказал Рева.
Рева просто не имеет ни малейшего понятия об уже 16 лет как существующем Законе и выдает перлы, претендующие на новизну:
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) ... Глава 17 ОБОВ'ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ БАТЬКІВ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
Стаття 202. Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків
1. Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
2. Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.
Стаття 203. Обов'язок дочки, сина брати участь у додаткових витратах на батьків
1. Дочка, син крім сплати аліментів зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.
Стаття 204. Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька
1. Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати матір, батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків.
У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як три роки. Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків
1. Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.
2. При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків.
Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьків
1. У виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, особами з інвалідністю, а дитина (стаття 6 цього Кодексу) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням та доглядом за ними.
Кузя написав:Интересно, свои дети есть? Откуда такие заявки: мне всё - "родители обязаны вырастить, воспитать и дать образование своим детям на максимально возможном для каждого уровне", а я никому ничем не обязан - "то какие могут быть моральные обязательства у ребенка"?
У меня, например, есть. И я поставил "Спасибо" тому сообщению. Когда Вы заводите детей - это Ваше сознательное решение. Отсюда и обязательства родителей перед ребенком. Ребенок же не имеет выбора рождаться ему или нет, за него принимают решение. Отсюда изначально перед родителями у ребенка нет никаких обязательств. В дальнейшем, если родители правильно воспитывают и вкладывают душу в развитие своего ребенка - ребенок сам захочет принимать участие и в старости своих родителей. Что не понятного?
Не понятно, почему обязательства родителей воспитывать и содержать своих детей не вызывает сомнений, а вопрос помогать, и если надо то, и содержать детьми своих нетрудоспособных родителей - стал дискуссионным.
Кстати,"Ваше сознательное решение" - заводить или не заводить детей это сейчас стало возможным контролировать. А лет 50-100 назад этот процесс был не управляемым, что бог дал, то и будет.
Кузя написав: Не понятно, почему обязательства родителей воспитывать и содержать своих детей не вызывает сомнений, а вопрос помогать, и если надо то, и содержать детьми своих нетрудоспособных родителей - стал дискуссионным.
Кстати,"Ваше сознательное решение" - заводить или не заводить детей это сейчас стало возможным контролировать. А лет 50-100 назад этот процесс был не управляемым, что бог дал, то и будет.
А в каких-нибудь племенах каннибалов в диких лесах Амазонки дети едят родителей. Давайте поговорим о них? Или о временах динозавров?
И вообще, что это за манера ведения дискуссии, когда в первом абзаце Вы задаете собеседнику вопрос, на который во втором абзаце сами косвенно отвечаете? И чего Вы теперь от меня ждете?
Кузя написав: Не понятно, почему обязательства родителей воспитывать и содержать своих детей не вызывает сомнений, а вопрос помогать, и если надо то, и содержать детьми своих нетрудоспособных родителей - стал дискуссионным.
Кстати,"Ваше сознательное решение" - заводить или не заводить детей это сейчас стало возможным контролировать. А лет 50-100 назад этот процесс был не управляемым, что бог дал, то и будет.
А в каких-нибудь племенах каннибалов в диких лесах Амазонки дети едят родителей. Давайте поговорим о них? Или о временах динозавров?
И вообще, что это за манера ведения дискуссии, когда в первом абзаце Вы задаете собеседнику вопрос, на который во втором абзаце сами косвенно отвечаете? И чего Вы теперь от меня ждете?
Столько знаков вопроса, что даже не знаю в каком порядке на них отвечать. Или это риторические...