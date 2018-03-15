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В уряді хочуть ввести аліменти
на утримання літніх батьків

В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:43

После назначения алиментов пенсионер утратит право на субсидию, и эти алименты уйдут на оплату ЖКХ. А пенсионер получит дырку от бублика.
alex_817
 
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