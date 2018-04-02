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В Україні посилять антитютюнові
й антиалкогольні закони

В Україні посилять антитютюнові й антиалкогольні закони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:14

В Україні посилять антитютюнові й антиалкогольні закони

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть розширити обмеження на рекламу пива, алкогольних напоїв, а також тютюнових виробів, заборонивши виробникам використовувати в рекламі історичні персонажі, події, військові формування та етнос.

Дивися повний текст В Україні посилять антитютюнові й антиалкогольні закони.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:15

Неравный бой. Рекламщики креативные - у депутатов нет шансов.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:22

почему бы просто не запретить.... просто запретить.... запретить и все
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:22

  Tamagoch написав:почему бы просто не запретить.... просто запретить.... запретить и все

Что запретить?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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