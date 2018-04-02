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В Україні посилять антитютюнові й антиалкогольні закони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть розширити обмеження на рекламу пива, алкогольних напоїв, а також тютюнових виробів, заборонивши виробникам використовувати в рекламі історичні персонажі, події, військові формування та етнос.
Дивися повний текст В Україні посилять антитютюнові й антиалкогольні закони
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R2
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:15
Неравный бой. Рекламщики креативные - у депутатов нет шансов.
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Molchyn
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:22
почему бы просто не запретить.... просто запретить.... запретить и все
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:22
Tamagoch написав:
почему бы просто не запретить.... просто запретить.... запретить и все
Что запретить?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 04 кві, 2018 10:37
бессмысленная борьба пчел с медом - акцизы на данную продукцию являются бюджетообразующими. Если все резко бросят бухать и курить, народ возможно и оздоровится, но останется без пенсий
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sequence
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