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Сергій Васьков: як повернути
інвесторам "апетит до...

Сергій Васьков: як повернути інвесторам "апетит до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:48

Сергій Васьков: як повернути інвесторам "апетит до...

Пропонуємо до обговорення:
У всьому світі за вартістю залучення грошей йде наступна послідовність: облігації, банківське кредитування, акції.

Дивися повний текст Сергій Васьков: як повернути інвесторам "апетит до паперів" в Україні?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:48

"Отменить государственную гарантию на 100% суму вклада для физических лиц в госбанках."
И кто тогда в банки понесёт деньги? Сергей Васьков?
maniachello
 
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