У всьому світі за вартістю залучення грошей йде наступна послідовність: облігації, банківське кредитування, акції.
Дивися повний текст Сергій Васьков: як повернути інвесторам "апетит до паперів" в Україні?.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:48
Сергій Васьков: як повернути інвесторам "апетит до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сергій Васьков: як повернути інвесторам "апетит до паперів" в Україні?.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:48
"Отменить государственную гарантию на 100% суму вклада для физических лиц в госбанках."
И кто тогда в банки понесёт деньги? Сергей Васьков?
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