Закон № 2262-VIII опублікували в газеті "Голос України".
Дивися повний текст Стало відомо, коли почне діяти "Закон про паркування".
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:51
Стало відомо, коли почне діяти "Закон про паркування"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли почне діяти "Закон про паркування".
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:52
Зрадонька будет полыхать от быдланов, которым все мешает, и им "сначала мне вот это сделайте, а потом я может быть уступлю". Пора обществу перевоспитываться, уважать окружающих и закон.
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