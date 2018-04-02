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Стало відомо, коли почне
діяти "Закон про паркування"

Стало відомо, коли почне діяти "Закон про паркування"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:51

Стало відомо, коли почне діяти "Закон про паркування"

Пропонуємо до обговорення:
Закон № 2262-VIII опублікували в газеті "Голос України".

Дивися повний текст Стало відомо, коли почне діяти "Закон про паркування".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:52

Зрадонька будет полыхать от быдланов, которым все мешает, и им "сначала мне вот это сделайте, а потом я может быть уступлю". Пора обществу перевоспитываться, уважать окружающих и закон.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:33

  locustsucol написав:Зрадонька будет полыхать от быдланов, которым все мешает, и им "сначала мне вот это сделайте, а потом я может быть уступлю". Пора обществу перевоспитываться, уважать окружающих и закон.

Зрадонька только за. Просто очень часто бывает, что хорошие законы у нас почему-то не выполняются. Думаю штрафы будут, но не все их будут платить.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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