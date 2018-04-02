Закон № 2262-VIII опублікували в газеті "Голос України".
Дивися повний текст Стало відомо, коли почне діяти "Закон про паркування".
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:51
Стало відомо, коли почне діяти "Закон про паркування"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли почне діяти "Закон про паркування".
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:52
Зрадонька будет полыхать от быдланов, которым все мешает, и им "сначала мне вот это сделайте, а потом я может быть уступлю". Пора обществу перевоспитываться, уважать окружающих и закон.
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:33
Зрадонька только за. Просто очень часто бывает, что хорошие законы у нас почему-то не выполняются. Думаю штрафы будут, но не все их будут платить.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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