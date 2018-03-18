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Україну викреслили з чорного
списку по відмиванню грошей

Україну викреслили з чорного списку по відмиванню грошей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:54

Україну викреслили з чорного списку по відмиванню грошей

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза.

Дивися повний текст Україну викреслили з чорного списку по відмиванню грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:55

))) Дайте спокій зрадофілам. Не руйнуйте їх світ зубожіння та ганьби, ненависті до своєї країни для виправдовування своєї нікчемності.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:47

  locustsucol написав:))) Дайте спокій зрадофілам. Не руйнуйте їх світ зубожіння та ганьби, ненависті до своєї країни для виправдовування своєї нікчемності.


Как пафосно Вы подчеркнули собственное величие))
lenta19
 
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