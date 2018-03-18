Про це повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза.
Дивися повний текст Україну викреслили з чорного списку по відмиванню грошей.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:54
Україну викреслили з чорного списку по відмиванню грошей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну викреслили з чорного списку по відмиванню грошей.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:55
))) Дайте спокій зрадофілам. Не руйнуйте їх світ зубожіння та ганьби, ненависті до своєї країни для виправдовування своєї нікчемності.
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:47
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:26
как можно что-то отмывать в грязи?
вся страна коррумпирована и пилится до победного конца, то есть последнего болта))
РОШЕН
ФУФЛО
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