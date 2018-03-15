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Газпром зарезервував $4,7 млрд під штраф за транзитним...
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:08
Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Газпром" всупереч опублікованими повідомленням про суму рішень за двома арбітражами з "Нафтогазом України" у розмірі $2,56 млрд (різниця сум $4,673 млрд і $2,018 млрд) створило в звітності резерв на повну суму штрафу з транзитним контрактом з українською стороною.
Дивися повний текст Газпром зарезервував $4,7 млрд під штраф за транзитним контрактом з Нафтогазом
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:08
Уклонились от налогов и пр. Но некоторые могут подумать, что Газпром таки просто даст денег Украине.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:48
mister-svet написав:
Уклонились от налогов и пр. Но некоторые могут подумать, что Газпром таки просто даст денег Украине.
газпром уклоняется от налогов? ужос. куда ВВХ смотрит
главное оружие рашистов - ложь
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