Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...

Додано: Вів 03 кві, 2018 14:10

Ты все еще думаешь, что российские закидоны, рассчитанные на тех, кто не интересуется фактами, кому-то интересны ?

Россияне, порицательное понятие "стучать" появилось у вас из уст тех самых людей, кто именно "стучал", создавая проблемы из зависти или из мести соседям или знакомым по работе. В цивилизации, то что вы своим очередным вонючим пуголом для вас аля "дерьмократия" и т.д., является гражданской позицией, обычной воспитанностью, и уважением к себе и богаству своего государства.

Как же тут хотят все зла Украине. Я даже перестал сомневаться что это украинцы, думал сначала что это россияне. Не, судя по действиям украинских модераторов этих обсуждений, (а они сами не брезгуют заниматься антиукраинской пропагандой), это именно украинцы тут пишут всю ненависть к Украине, пропагандируют ее бросать, не возвращаться, не работать в ней, не верить в государство, не платить налоги и т.д.

С Вами так близко не знаком, для перехода на "ты". Но я живу в Киеве и мені не болить з Канади. Сам профиль с НАТО не делает Вас другом Украины.могу сказать цитатойВокруг вас одни враги? Страшно? БУХ вс_ра_вся?