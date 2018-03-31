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Стало відомо, на якому етапі
перебуває будівництво...

Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:09

  locustsucol написав: В цивилизации, то что вы своим очередным вонючим пуголом для вас аля "дерьмократия" и т.д., является гражданской позицией, обычной воспитанностью, и уважением к себе и богаству своего государства.

Вы про какую цивилизацию? Про ту где министр уходит в отставку потому,что в его диссертации обнаружен плагиат? Или про ту в которой премьера судят за подряд отданный своей подруге?
Так Украине до такой цивилизации как до неба рачки
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:10

locustsucol
Ты все еще думаешь, что российские закидоны, рассчитанные на тех, кто не интересуется фактами, кому-то интересны ?
С Вами так близко не знаком, для перехода на "ты". Но я живу в Киеве и мені не болить з Канади. Сам профиль с НАТО не делает Вас другом Украины.
Россияне, порицательное понятие "стучать" появилось у вас из уст тех самых людей, кто именно "стучал", создавая проблемы из зависти или из мести соседям или знакомым по работе. В цивилизации, то что вы своим очередным вонючим пуголом для вас аля "дерьмократия" и т.д., является гражданской позицией, обычной воспитанностью, и уважением к себе и богаству своего государства.
могу сказать цитатой
Как же тут хотят все зла Украине. Я даже перестал сомневаться что это украинцы, думал сначала что это россияне. Не, судя по действиям украинских модераторов этих обсуждений, (а они сами не брезгуют заниматься антиукраинской пропагандой), это именно украинцы тут пишут всю ненависть к Украине, пропагандируют ее бросать, не возвращаться, не работать в ней, не верить в государство, не платить налоги и т.д.
Вокруг вас одни враги? Страшно? БУХ вс_ра_вся?
Востаннє редагувалось Molchyn в Вів 03 кві, 2018 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:17

Imp
Ты определись кто охотник на ведьм - тот кто проявляет "гражданскую позицию" транслируя цитаты киселёва про Стену на украинском финансовом портале, или тот, кто спрашивает администрацию публично, на кой черт они называют себя финансовым порталом, если они ничего не делают с тем фактом, что 90% каментов у них от россиян с антиукраинской пропагандой. Иди газ качай.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:19

slavek
А по сути про киселевские вбросы о Стене ? Без расиянских съездов с темы не? Или мне в вашем стиле рассказать кому какой подряд твой х... отдал ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:24

  locustsucol написав:slavek
А по сути про киселевские вбросы о Стене ? Без расиянских съездов с темы не? Или мне в вашем стиле рассказать кому какой подряд твой х... отдал ?

Лучше покажите сколько стены сделано,кто подрядчик и сколько ему заплачено
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:26

slavek
Свои фантазии о том что я тебе показать что-то должен оставь при себе. берешь свои пожелания, вписываешь в гугл и напрягаешь мозги, а не рассказываешь что я тебе показать должен.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:29

Re: Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...

  locustsucol написав:Администрация, вы что-то собираетесь делать со своим порталом, чтобы он не выглядел как помойка в одноглазниках со слопадоедами и российской пропагандой?


Повадки дежурного октивиста-свидетеля режима. Для игнора нормально настучал. Прощай!
Востаннє редагувалось mister-svet в Вів 03 кві, 2018 14:46, всього редагувалось 2 разів.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:48

Molchyn
Виправ свій камент, незрозуміло хто ти кажеш з Канади, ти чи я, простав коми.
Якщо ти з Канади - дивний осуд "ты" (you), якщо з України - імперські країни (як Польща, московія) ще використовують феодальне ставлення до особистості, цивілізовані країни цей бруд середньовічча скинули з себе у середині 20 століття, звикай до цього в Україні. Аватарка NATO каже про мій цивілізаційний вибір, а не про моє ставлення до України. Мої реальні фото є у відповідному прив'язаному профілі фейсбук, де вказані мої контакти та звідки я.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:58

mister-svet
К сожалению это только в мечтах у нас, что вы все самозабанитесь... Но естественно вы никого в игнор не ставите, потому что суть вашей работы на форумах украинских сайтов - влиять на читателей. Соотвественно вам надо видеть всю картинку, все каменты, чтобы не упускать возможность манипуляции - перекрикивания, кривляния, спам чего попало, чтобы камент, который вы не осилили перекривлять ушел хотябы на другую страницу и т.д. У вас опыт этой деятельности уже преподают заслуженные ботодеятели с 15 летним стажем, особенно в украинском информпространстве.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:28

  locustsucol написав:slavek
Свои фантазии о том что я тебе показать что-то должен оставь при себе. берешь свои пожелания, вписываешь в гугл и напрягаешь мозги, а не рассказываешь что я тебе показать должен.

Почему хамство в мой адрес пропускается,а мой ответ удаляется?
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