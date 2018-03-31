Вы про какую цивилизацию? Про ту где министр уходит в отставку потому,что в его диссертации обнаружен плагиат? Или про ту в которой премьера судят за подряд отданный своей подруге?
Так Украине до такой цивилизации как до неба рачки
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:09
Вы про какую цивилизацию? Про ту где министр уходит в отставку потому,что в его диссертации обнаружен плагиат? Или про ту в которой премьера судят за подряд отданный своей подруге?
Так Украине до такой цивилизации как до неба рачки
back in USSR
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:10
locustsucol
С Вами так близко не знаком, для перехода на "ты". Но я живу в Киеве и мені не болить з Канади. Сам профиль с НАТО не делает Вас другом Украины.
могу сказать цитатой
Вокруг вас одни враги? Страшно? БУХ вс_ра_вся?
Востаннє редагувалось Molchyn в Вів 03 кві, 2018 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:17
Imp
Ты определись кто охотник на ведьм - тот кто проявляет "гражданскую позицию" транслируя цитаты киселёва про Стену на украинском финансовом портале, или тот, кто спрашивает администрацию публично, на кой черт они называют себя финансовым порталом, если они ничего не делают с тем фактом, что 90% каментов у них от россиян с антиукраинской пропагандой. Иди газ качай.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:19
slavek
А по сути про киселевские вбросы о Стене ? Без расиянских съездов с темы не? Или мне в вашем стиле рассказать кому какой подряд твой х... отдал ?
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:24
Лучше покажите сколько стены сделано,кто подрядчик и сколько ему заплачено
back in USSR
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:26
slavek
Свои фантазии о том что я тебе показать что-то должен оставь при себе. берешь свои пожелания, вписываешь в гугл и напрягаешь мозги, а не рассказываешь что я тебе показать должен.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:29
Re: Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...
Повадки дежурного октивиста-свидетеля режима. Для игнора нормально настучал. Прощай!
Востаннє редагувалось mister-svet в Вів 03 кві, 2018 14:46, всього редагувалось 2 разів.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:48
Molchyn
Виправ свій камент, незрозуміло хто ти кажеш з Канади, ти чи я, простав коми.
Якщо ти з Канади - дивний осуд "ты" (you), якщо з України - імперські країни (як Польща, московія) ще використовують феодальне ставлення до особистості, цивілізовані країни цей бруд середньовічча скинули з себе у середині 20 століття, звикай до цього в Україні. Аватарка NATO каже про мій цивілізаційний вибір, а не про моє ставлення до України. Мої реальні фото є у відповідному прив'язаному профілі фейсбук, де вказані мої контакти та звідки я.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:58
mister-svet
К сожалению это только в мечтах у нас, что вы все самозабанитесь... Но естественно вы никого в игнор не ставите, потому что суть вашей работы на форумах украинских сайтов - влиять на читателей. Соотвественно вам надо видеть всю картинку, все каменты, чтобы не упускать возможность манипуляции - перекрикивания, кривляния, спам чего попало, чтобы камент, который вы не осилили перекривлять ушел хотябы на другую страницу и т.д. У вас опыт этой деятельности уже преподают заслуженные ботодеятели с 15 летним стажем, особенно в украинском информпространстве.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:28
Почему хамство в мой адрес пропускается,а мой ответ удаляется?
back in USSR
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