Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:21

edvardd

А можно пруф на счет рва, кроме планов 2011-го года? И да, планировались 7 метров, а не 10 ))

А то кроме этого "В 2012 году было завершено возведение инженерного сооружения между Грецией и Турцией.
Стена и комплекс инженерных сооружений стоимостью в 3,16 млн евро. и протяженностью в 10,4 км вдоль сухопутного участка границы возведены для защиты Греции от нелегальных мигрантов. Она оборудована десятками видеокамер, сенсорными датчиками и защищена почти 370 тыс. м колючей проволоки." нет никаких новостей о результатах.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:07

https://ru.tsn.ua/svit/izrail-otgorodil ... tenoy.html
Строительство заняло два года и обошлось израильскому бюджету в 420 миллионов долларов.
Интересно сравнить со стеной Яценюка если учесть что минимальная зарплата в Израиле 1100 баксов
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:55

  slavek написав:
  locustsucol написав:slavek
А по сути про киселевские вбросы о Стене ? Без расиянских съездов с темы не? Или мне в вашем стиле рассказать кому какой подряд твой х... отдал ?

Лучше покажите сколько стены сделано,кто подрядчик и сколько ему заплачено

Алеша, может тебе еще дать GPS-координатьі позиций, на которьіх вас слопатоедов ждут целебньіе джавелиньі? Кем себя возомнил? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:33

  slavek написав:
  locustsucol написав:slavek
Свои фантазии о том что я тебе показать что-то должен оставь при себе. берешь свои пожелания, вписываешь в гугл и напрягаешь мозги, а не рассказываешь что я тебе показать должен.

Почему хамство в мой адрес пропускается,а мой ответ удаляется?

Ну к чему эти риторические вопросы?
Как будто вы сами не знаете почему :)
«Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие»
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:38

  slavek написав:Лучше покажите сколько стены сделано,кто подрядчик и сколько ему заплачено


  Win32 написав:Алеша, может тебе еще дать GPS-координатьі позиций, на которьіх вас слопатоедов ждут целебньіе джавелиньі? Кем себя возомнил? :mrgreen:


Вот еще один порохобот объявился.
Да вас вместо яценюковской стены можно выставлять на границу по Маяковскому
"Гвозди бы делать из этих людей
Крепче бы не было в мире гвоздей."
back in USSR
slavek
 
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