Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...
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А можно пруф на счет рва, кроме планов 2011-го года? И да, планировались 7 метров, а не 10 ))
А то кроме этого "В 2012 году было завершено возведение инженерного сооружения между Грецией и Турцией. Стена и комплекс инженерных сооружений стоимостью в 3,16 млн евро. и протяженностью в 10,4 км вдоль сухопутного участка границы возведены для защиты Греции от нелегальных мигрантов. Она оборудована десятками видеокамер, сенсорными датчиками и защищена почти 370 тыс. м колючей проволоки." нет никаких новостей о результатах.
locustsucol написав:slavek А по сути про киселевские вбросы о Стене ? Без расиянских съездов с темы не? Или мне в вашем стиле рассказать кому какой подряд твой х... отдал ?
Лучше покажите сколько стены сделано,кто подрядчик и сколько ему заплачено
Алеша, может тебе еще дать GPS-координатьі позиций, на которьіх вас слопатоедов ждут целебньіе джавелиньі? Кем себя возомнил?
Вимагаю вивести з банківської системи України БМ Банк (Банк Москви), Сбєрбанк Росії, ВТБ (ВнєшТоргБанк Росії), VS Bank (100% власник - Сбєрбанк Росії), Промінвестбанк, Альфабанк - банки визнаної Верховною Радою країни-агресора
locustsucol написав:slavek Свои фантазии о том что я тебе показать что-то должен оставь при себе. берешь свои пожелания, вписываешь в гугл и напрягаешь мозги, а не рассказываешь что я тебе показать должен.
Почему хамство в мой адрес пропускается,а мой ответ удаляется?
Ну к чему эти риторические вопросы? Как будто вы сами не знаете почему «Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие»