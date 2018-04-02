Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...
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locustsucol написав:Imp Ты определись кто охотник на ведьм - тот кто проявляет "гражданскую позицию" транслируя цитаты киселёва про Стену на украинском финансовом портале, или тот, кто спрашивает администрацию публично, на кой черт они называют себя финансовым порталом, если они ничего не делают с тем фактом, что 90% каментов у них от россиян с антиукраинской пропагандой. Иди газ качай.
Так вот напрягись и подумай. Заюзай такую редко используемую функцию.
slavek написав:https://ru.tsn.ua/svit/izrail-otgorodilsya-ot-egipta-230-kilometrovoy-stenoy.html Строительство заняло два года и обошлось израильскому бюджету в 420 миллионов долларов. Интересно сравнить со стеной Яценюка если учесть что минимальная зарплата в Израиле 1100 баксов
$420 млн / 230 км = $1,8 млн за 1 км. У нас же, первоначально, стоимость километра планировалась в районе $250 тыс за 1 км, а после скачка курса в 2015-м, думается, даже меньше. Ну и фронт работ больше, у нас только неконтролируемый участок в 2 раза длиннее чем вся израильская стена.
Giroi написав:$420 млн / 230 км = $1,8 млн за 1 км. У нас же, первоначально, стоимость километра планировалась в районе $250 тыс за 1 км, а после скачка курса в 2015-м, думается, даже меньше. Ну и фронт работ больше, у нас только неконтролируемый участок в 2 раза длиннее чем вся израильская стена.
И как результат? В Израиль с Синая пройти больше нельзя, а в Украине?
Если коротко - почти всё оборудование и материалы закупается вне тендеров и по заоблочно завышенным ценам, - документы незаконно секретятся дабы цифры не попали в СМИ - повальное взяточничество среди чиновников погран.службы - приписки и фиктивная приемка несуществующих объектов - тотальное несоответствие опубликованных данных в СМИ по проекту и реально построенных заграждений - некачественно выполненные работы
Вывод - проект полностью коррупционный, своего заявленного назначения не выполняет (и выполнить не сможет), очередная кормушка чиновников и их окружения.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Giroi написав:$420 млн / 230 км = $1,8 млн за 1 км. У нас же, первоначально, стоимость километра планировалась в районе $250 тыс за 1 км, а после скачка курса в 2015-м, думается, даже меньше. Ну и фронт работ больше, у нас только неконтролируемый участок в 2 раза длиннее чем вся израильская стена.
И как результат? В Израиль с Синая пройти больше нельзя, а в Украине?
А в Украине: а. Проект не завершен. б. 400 с лишним км неконтролируемой границы.
Но это не отменяет написанное выше про злоупотребления, коррупцию, некачественную работу...
slavek написав:И всё-таки сколько сделано в Харьковской области и сколько за это заплачено? Фото можно? Только не пишите о секретности - нет в этом никакого секрета
Giroi написав:Ты не туда вопросы задаешь. Есть закон о публичной информации. Все, что не засекретили, можно узнать в соответствующих министерствах, если тебе действительно интересно, а не языком почесать.
1) Не тыкайте 2) Честно ответьте, что все разворовано и показывать нечего