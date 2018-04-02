Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...

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перебуває будівництво...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:07

https://ru.tsn.ua/svit/izrail-otgorodil ... tenoy.html
Строительство заняло два года и обошлось израильскому бюджету в 420 миллионов долларов.
Интересно сравнить со стеной Яценюка если учесть что минимальная зарплата в Израиле 1100 баксов
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:57

  locustsucol написав:Imp
Ты определись кто охотник на ведьм - тот кто проявляет "гражданскую позицию" транслируя цитаты киселёва про Стену на украинском финансовом портале, или тот, кто спрашивает администрацию публично, на кой черт они называют себя финансовым порталом, если они ничего не делают с тем фактом, что 90% каментов у них от россиян с антиукраинской пропагандой. Иди газ качай.

Так вот напрягись и подумай. Заюзай такую редко используемую функцию.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 23:24

  slavek написав:https://ru.tsn.ua/svit/izrail-otgorodilsya-ot-egipta-230-kilometrovoy-stenoy.html
Строительство заняло два года и обошлось израильскому бюджету в 420 миллионов долларов.
Интересно сравнить со стеной Яценюка если учесть что минимальная зарплата в Израиле 1100 баксов


$420 млн / 230 км = $1,8 млн за 1 км.
У нас же, первоначально, стоимость километра планировалась в районе $250 тыс за 1 км, а после скачка курса в 2015-м, думается, даже меньше. Ну и фронт работ больше, у нас только неконтролируемый участок в 2 раза длиннее чем вся израильская стена.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 04:42

  Giroi написав:$420 млн / 230 км = $1,8 млн за 1 км.
У нас же, первоначально, стоимость километра планировалась в районе $250 тыс за 1 км, а после скачка курса в 2015-м, думается, даже меньше. Ну и фронт работ больше, у нас только неконтролируемый участок в 2 раза длиннее чем вся израильская стена.


И как результат?
В Израиль с Синая пройти больше нельзя, а в Украине?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 06:32

Интересная статья о том что творится вокруг "стены", сколько воруют, и как дурят манюпаса.

Взятки, приписки и обнал: как проект "Стена" утонул в криминале

https://strana.ua/articles/rassledovani ... inale.html


Если коротко
- почти всё оборудование и материалы закупается вне тендеров и по заоблочно завышенным ценам,
- документы незаконно секретятся дабы цифры не попали в СМИ
- повальное взяточничество среди чиновников погран.службы
- приписки и фиктивная приемка несуществующих объектов
- тотальное несоответствие опубликованных данных в СМИ по проекту и реально построенных заграждений
- некачественно выполненные работы

Вывод - проект полностью коррупционный, своего заявленного назначения не выполняет (и выполнить не сможет), очередная кормушка чиновников и их окружения.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:57

  slavek написав:
  Giroi написав:$420 млн / 230 км = $1,8 млн за 1 км.
У нас же, первоначально, стоимость километра планировалась в районе $250 тыс за 1 км, а после скачка курса в 2015-м, думается, даже меньше. Ну и фронт работ больше, у нас только неконтролируемый участок в 2 раза длиннее чем вся израильская стена.


И как результат?
В Израиль с Синая пройти больше нельзя, а в Украине?


А в Украине:
а. Проект не завершен.
б. 400 с лишним км неконтролируемой границы.

Но это не отменяет написанное выше про злоупотребления, коррупцию, некачественную работу...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:26

  Giroi написав:
А в Украине:
а. Проект не завершен.
б. 400 с лишним км неконтролируемой границы.

Но это не отменяет написанное выше про злоупотребления, коррупцию, некачественную работу...

И всё-таки сколько сделано в Харьковской области и сколько за это заплачено? Фото можно? Только не пишите о секретности - нет в этом никакого секрета
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:39

  slavek написав:
  Giroi написав:
А в Украине:
а. Проект не завершен.
б. 400 с лишним км неконтролируемой границы.

Но это не отменяет написанное выше про злоупотребления, коррупцию, некачественную работу...

И всё-таки сколько сделано в Харьковской области и сколько за это заплачено? Фото можно? Только не пишите о секретности - нет в этом никакого секрета


Ты не туда вопросы задаешь. Есть закон о публичной информации. Все, что не засекретили, можно узнать в соответствующих министерствах, если тебе действительно интересно, а не языком почесать.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:21

  slavek написав:И всё-таки сколько сделано в Харьковской области и сколько за это заплачено? Фото можно? Только не пишите о секретности - нет в этом никакого секрета


  Giroi написав:Ты не туда вопросы задаешь. Есть закон о публичной информации. Все, что не засекретили, можно узнать в соответствующих министерствах, если тебе действительно интересно, а не языком почесать.


1) Не тыкайте
2) Честно ответьте, что все разворовано и показывать нечего
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:30

Re: Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...

Ну все понятно, тебе абы языком почесать, реальная информация тебя мало интересует.
Как и к кому мне обращаться я сам буду решать.
Giroi
 
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