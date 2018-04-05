Меня интересуют реальные фото сделанного, а не липовые отчеты, херой
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:02
Меня интересуют реальные фото сделанного, а не липовые отчеты, херой
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:50
Re: Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...
И именно поэтому ты спрашиваешь их у меня?
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