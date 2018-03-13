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Нафта слабко дорожчає після
падіння напередодні, Brent...

Нафта слабко дорожчає після падіння напередодні, Brent...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:02

Нафта слабко дорожчає після падіння напередодні, Brent...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту еталонних марок слабо зростають під час торгів у вівторок після обвалу напередодні, викликаного побоюваннями торгових воєн між США і Китаєм.

Дивися повний текст Нафта слабко дорожчає після падіння напередодні, Brent торгується нижче ніж $68 за барель.
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Одна дорога - электромобиль.
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