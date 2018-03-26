Як повідомляється на сторінці "КП "Інформатика" у Facebook, в кожному районі поки що по три такі камери.
Дивися повний текст У Києві встановили "розумні" камери на дорогах.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:23
У Києві встановили "розумні" камери на дорогах
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Дивися повний текст У Києві встановили "розумні" камери на дорогах.
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