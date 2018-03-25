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За елітні автомобілі
сплачено 14,1 млн гривень...

За елітні автомобілі сплачено 14,1 млн гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:24

За елітні автомобілі сплачено 14,1 млн гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба констатує, що фізичні особи сплатили 14,1 млн гривень транспортного податку за елітні автомобілі в січні-лютому.

Дивися повний текст За елітні автомобілі сплачено 14,1 млн гривень транспортного податку.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:24

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