Державна фіскальна служба констатує, що фізичні особи сплатили 14,1 млн гривень транспортного податку за елітні автомобілі в січні-лютому.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:24
За елітні автомобілі сплачено 14,1 млн гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За елітні автомобілі сплачено 14,1 млн гривень транспортного податку.
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