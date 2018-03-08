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Мінрегіон заборонить будувати парковки всередині...
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Додано: Вів 03 кві, 2018 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіональної політики, будівництва і ЖКГ України найближчим часом затвердить нові державні будівельні норми (ДБН), що забороняють облаштування парковок для автомобілів усередині нових житлових кварталів.
Дивися повний текст Мінрегіон заборонить будувати парковки всередині житлових кварталів
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Додано: Вів 03 кві, 2018 13:21
"Документ" должен не рекомендовать размещать парковки и гаражи где-то там подальше, а ОБЯЗЫВАТЬ застройщика запланировать на прилегающей к дому территории количество паркомест аналогичное количеству квартир (хоть так). А по факту легализуется нынешний бардак - дома стоят плотненько друг к другу, а машины запаркованы на ближайшей дороге/тротуаре. В итоге - по тротуарам не пройти, газоны разъезжены в грязь, на дорогах пробки.
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