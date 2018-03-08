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Мінрегіон заборонить будувати
парковки всередині...

Мінрегіон заборонить будувати парковки всередині...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:21

Мінрегіон заборонить будувати парковки всередині...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіональної політики, будівництва і ЖКГ України найближчим часом затвердить нові державні будівельні норми (ДБН), що забороняють облаштування парковок для автомобілів усередині нових житлових кварталів.

Дивися повний текст Мінрегіон заборонить будувати парковки всередині житлових кварталів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:21

"Документ" должен не рекомендовать размещать парковки и гаражи где-то там подальше, а ОБЯЗЫВАТЬ застройщика запланировать на прилегающей к дому территории количество паркомест аналогичное количеству квартир (хоть так). А по факту легализуется нынешний бардак - дома стоят плотненько друг к другу, а машины запаркованы на ближайшей дороге/тротуаре. В итоге - по тротуарам не пройти, газоны разъезжены в грязь, на дорогах пробки.
lenta19
 
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