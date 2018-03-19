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Депутати відмовилися скасовувати
e-декларування для...

Депутати відмовилися скасовувати e-декларування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:00

Депутати відмовилися скасовувати e-декларування для...

Пропонуємо до обговорення:
Голова ВР Андрій Парубій закликав фракції і групи "відставити політичні емоції і політичне протистояння".

Дивися повний текст Депутати відмовилися скасовувати e-декларування для громадських активістів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:00

Надеюсь за активистами не заржавеет
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:11

Правильно решение.

Активисты по борьбе с коррупцией должны первыми сдавать такие декларации.

В чем прикол их скрывать?
Почему Запад хочет чтобы их не показывали?
Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?
Ответ: Достаточно одного, подлиннее.
hno3
 
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