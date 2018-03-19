Голова ВР Андрій Парубій закликав фракції і групи "відставити політичні емоції і політичне протистояння".
Дивися повний текст Депутати відмовилися скасовувати e-декларування для громадських активістів.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:00
Депутати відмовилися скасовувати e-декларування для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати відмовилися скасовувати e-декларування для громадських активістів.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:11
Правильно решение.
Активисты по борьбе с коррупцией должны первыми сдавать такие декларации.
В чем прикол их скрывать?
Почему Запад хочет чтобы их не показывали?
Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?
Ответ: Достаточно одного, подлиннее.
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