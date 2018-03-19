Депутати відмовилися скасовувати e-декларування для...

Додано: Вів 03 кві, 2018 14:11

Правильно решение.



Активисты по борьбе с коррупцией должны первыми сдавать такие декларации.



В чем прикол их скрывать?

Почему Запад хочет чтобы их не показывали?

Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?

Ответ: Достаточно одного, подлиннее.